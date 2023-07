Nieuw stuk fietspad moet opstoppingen rondom het Tiendenplein in Goes alvast een beetje verhelpen

Rondom het Tiendenplein in Goes (de grote rotonde bij westelijke ingang van de stad) loopt het in de ochtend- en avondspits regelmatig vast, soms zelfs tot op de Deltaweg. Aangenomen wordt dat de even verderop gelegen rotonde Ronda Gosaplein (bij het ZLM-kantoor en Klein Frankrijk) daar voor een deel debet aan is. Veel fietsers die uit de wijk Goese Polder komen en richting het Tiendenplein willen, moeten die rotonde over en hebben dan voorrang, met als gevolg dat de doorstroming van het autoverkeer stokt.