Na dieptepunt stijgt het aantal boa’s in Goes nu in hoog tempo: ‘We kunnen nu meer zaken oppakken’

Slechts één handhaver (boa) was er begin 2022 nog actief in Goes. Er waren er weliswaar nog twee in dienst, maar vanwege ziekte was slechts een boa inzetbaar. Er waren in die periode een paar mensen weggegaan bij het team, terwijl er nog geen nieuwe krachten waren. De lage bezetting was pijnlijk, omdat de gemeenteraad er een jaar eerder juist voor had gekozen om het aantal handhavers te laten groeien.