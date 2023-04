Met een paar rake woorden kan Shama (18) uit Goes de tegenstander vloeren: ‘Ze heeft zelf niet door hoe goed ze is’

Twee Zeeuwen gewond bij ernstig ongeluk bij Nunspeet: ‘Vrouw reed vermoede­lijk e-bikers aan’

In het buitengebied van Nunspeet is gistermiddag iets voor half twee een ongeluk gebeurd waarbij vier mensen gewond raakten: twee e-bikers en twee inzittenden van een auto. De fietsers zijn een 62-jarige man en een 67-jarige vrouw uit 's Gravenpolder. De politie vermoedt dat de automobiliste de macht over het stuur verloor, waarna zij de fietsers aanreed.