Margo Mulder verlaat Goes met gemengde gevoelens: ‘De mensen zijn hier trots, dat is echt niet overal’

Dat het er een keer van zou komen, hadden veel mensen wel voorzien. Margo Mulder is 54 jaar oud en ambitieus. Dan is Goes, met z'n kleine 40.000 inwoners, niet het meest logische eindstation. Toch zagen weinig mensen aankomen dat ze nu, na bijna vijf jaar, al zou vertrekken.

,,Totaal niet. Ik hoefde niet weg uit Goes. Ik heb het hier goed, het is hier leuk. Maar ik wist voor mezelf dat ik de ambitie had om ooit naar een nog grotere stedelijke gemeente te gaan, het liefst in Brabant of het midden van het land. Maar ja, daar zijn er niet zo veel van. En toen kwam Bergen op Zoom voorbij.’’