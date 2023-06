Marcel Fränzel waarnemend burgemeester in Goes

Weer (jonge) uithalers aangehou­den in Vlissingen-Oost, drugs al onder­schept in Zuid-Amerika

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd heeft de politie jonge mannen uit de regio Rotterdam opgepakt in Vlissingen-Oost. De mannen waren hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een partij cocaïne op een zeeschip. Uit onderzoek van de politie blijkt dat dit schip bij vertrek uit Zuid-Amerika al aan een controle is onderworpen. Daarbij werd ‘een grote hoeveelheid’ cocaïne gevonden en in beslag genomen.