Man gewond aan hoofd bij ongeval op Westwal Goes

Ver achter de ongenaakba­re winnaar loopt tijdens Goes on Track een man met meerdere missies

Steeds vaker duikt de naam van atleet Okbazigi Kidane Gebresilasie op bovenaan uitslagen van (Zeeuwse) wedstrijden. Ook tijdens baan-evenement Goes on Track bij AV'56 pakt de uit Poortvliet afkomstige hardloper de winst, bij de Masters. Maar voor de gevluchte Eritreeër is hardlopen meer dan alleen de snelste willen zijn. ,,Hij heeft heftige dingen meegemaakt. Dan is dit toch een soort uitlaatklep.’’