Leger des Heils in Goes wil tien doorstroomwoningen bouwen op Klein Frankrijk

Dergelijke voorzieningen biedt het Leger des Heils nu overigens ook al aan in Goes. Er zitten twee woningen boven inloopvoorziening Walk Inn aan het Bleekveld en ook in een woning aan de Spierenburgstraat in de Goese Polder kunnen mensen terecht als ze even woonruimte nodig hebben. Dat kan om heel verschillende redenen zijn. ,,Aan de Spierenburgstraat betreft het een reguliere woning, waar mensen samen gebruik moeten maken van onder meer het sanitair’’, zegt Rien Heijboer van het Leger des Heils. ,,Dat is niet meer echt van deze tijd en past ook niet bij het streven om deze mensen weer zelfstandig te kunnen laten wonen.’’