Krabbetjes en kwalletjes boeien kinderen tijdens de Goese Sasdag: ‘Hij is onze kleine Freek Vonk’

Vooral de kinderen keken hun ogen uit tijdens de Goese Sasdag. ,,Wat is dat?’’, vroeg de 7-jarige Dean uit Goes toen een vrijwilliger van het Milieu Educatie Centrum (MEC) op het strandje bij het Goese Sas een soort minikwalletje liet zien dat in haar handpalm lag. ‘Dit is een zeedruifje’, luidde het antwoord. Kort ervoor had Dean zelf al een krabbetje in zijn netje zitten. Geïnteresseerd luisterde hij naar de uitleg over het diertje. De jongen weet nu hoe je een mannetje van een vrouwtje kunt onderscheiden. Bij een mannetje staat er een soort vuurtorentje op zijn buik. ,,En bij een vrouwtje lijkt het meer op een rondje’’, wist Dean te vertellen.