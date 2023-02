Klachtencommissie: ‘Geen sprake van provocatie en intimidatie in kwestie rond oude school Kloetinge’

Het comité gebruikte grote woorden in haar klacht: er zou sprake zijn van provocatie, intimidatie, minachting en misleiding door de gemeente. De klachten waren gericht tegen drie personen in het bijzonder: toenmalig wethouder Joost de Goffau en twee ambtenaren. Nadat de klacht pakweg een jaar geleden werd ingediend, zijn meerdere hoorzittingen gehouden. De klachtencommissie concludeert nu dat niet is gebleken dat de gemeente zich op bovengenoemde wijze richting het comité heeft gedragen of op een andere wijze onaanvaardbaar of onacceptabel gedrag heeft vertoond. Op één punt krijgt het actiecomité wel gelijk: de gemeente had de klagers gedurende het proces beter moeten informeren.