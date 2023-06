Klachten over aanhoudende problemen met vervangend vervoer, maar nu is het echt over, zegt NS

Voor Anita Tukker uit Rilland is dat ‘mosterd na de maaltijd’, na dagen heen-en-weer rijden tussen Rilland en Bergen op Zoom met haar zoon. De Rillandse plaatste ten einde raad een noodkreet op het forum voor treinreizigers NS Community: ‘Drama! Elke dag hebben we onze zoon nog moeten brengen en of halen van Rilland naar Bergen op zoom. Bus komt niet, komt drie kwartier te laat of ze zeggen doodleuk de bus is vol. Het voortgezet onderwijs zowel in Zeeland als in Brabant zitten met leerlingen die te laat komen, toetsen, examens, tentamens die gemist worden. Zo ook mijn zoon.’