Joud Al Shatti wordt de nieuwe kinderburgemeester van Goes: ‘Gelijke kansen voor iedereen’

Gerben (41) woont met zijn hele familie aan de Kinderdijk: 'God heeft dit pand aangewezen'

Samenwoningsvormen zie je in allerlei soorten en maten: met een vriend of vriendin, met een vriendengroep of in een studentenhuis. Wat je niet zo vaak ziet is dat een heel gezin na jaren nog steeds bij elkaar woont. Voor Gerben Rommers is het de normaalste zaak van de wereld. Aan de Kinderdijk woont hij samen met zijn vrouw, vader, moeder en oma. “Misschien trekt mijn broertje binnenkort ook hier in.”