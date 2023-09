In Goes werd 17 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

indebuurt.nl Van Hauer tot Mioch: Deze BN'ers kwamen eerder voorbij op de rode loper van Film by the Sea

De 25e editie van het Vlissingse filmfestival Film by the Sea wordt vrijdag 8 september feestelijk geopend met een speciale gala-avond. Tijdens die opening komen doorgaans aardig wat bekende gezichten in smoking of galajurk voorbij op de rode loper. Nieuwsgierig welke bekende Nederlanders al eens in Vlissingen waren? Wij doken de foto-archieven in voor dit lijstje!