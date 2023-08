In de Goese vesten drijven overal dode vissen: ‘Het is om te janken’

Erwin Harmes grijpt de macht op de lange afstand, ook Zeeuwse leider op de korte Hardloop3Daagse

In de eerste etappe van de Zeeuwse Hardloop3Daagse, een race over 7,5 km in Middelburg, greep Erwin Harmes de leiding op de lange afstand. In de Middelburgse wedstrijd werd hij tweede overall.