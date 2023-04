Hoog wonen om droge voeten te houden, was het devies

De woning van Petra Sloof staat te koop: ‘Dit huis heeft karakter en een ziel. Ik ga het vreselijk missen’

Als je over het tuinpad naar het huis loopt, zie je haar al in de serre zitten. Ontspannen achteroverleunend in het zonnetje. ,,Ik twijfelde of ik dit wel wilde, zo met mijn huis in de krant”, steekt de 87-jarige Petra Sloof van wal. ,,Maar ik vind dat dit huis die aandacht verdient. Het is een heerlijke woning met een karakter. Het heeft een ziel. Ik ga het vreselijk missen, maar ik heb toch besloten om het te verkopen.”