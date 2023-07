Honderden mensen stappen weer op de fiets voor Zeeuwse vierdaagse: ‘Het is altijd gezellig’

'Raad eens hoe oud ik ben?’, zegt Jan Maljaars, als hij dinsdag om half 10 bij sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes klaar staat om op zijn fiets te stappen. Een paar seconden volgt het antwoord. ‘87!’ De inwoner van Goes mag onlangs zijn hoge leeftijd nog graag een rondje fietsen. Aan de Zeeuwse Fietsvierdaagse heeft hij al een keer of vijf meegedaan. ,,Je ontmoet andere mensen, het is altijd gezellig’’, verklaart hij zijn drijfveer. Vriend en buurman Jan Remijnse (85) fietst mee. ,,We hebben altijd veel samen gefietst’’, vertelt hij. ,,Vaak trokken we er ook met de auto op uit, met de fietsen achterop.’’