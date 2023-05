Honderden jongleurs komen volgende week naar Goes: ‘De Fight Night wordt spectaculair’

De kegels, ballen en ringen vliegen volgende week vier dagen lang door de lucht in Omnium in Goes. Dat zijn de traditionele jongleer-onderdelen. ,,Maar ons festival is een stuk breder’’, vertelt Madeleine Hanegraaf (21), die het samen met een groepje andere enthousiastelingen organiseert. ,,Je kunt denken aan acrobatiek en meer circusachtige dingen als de diabolo, eenwielfietsen en in doeken klimmen.’’