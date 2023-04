Het moet anders met de Grote Kerk in Goes: ‘Maar we gaan er geen Jumbo in vestigen, hoor’

column Marco Kamphuis Hoe ik militarist werd

Met grote instemming las ik in deze krant dat scheepsbouwer Damen in Vlissingen vier fregatten voor de Nederlandse en Belgische marine gaat bouwen. Niets ten nadele van de boten die bij Damen Yachting van de stapel lopen – magnifiek speelgoed voor een handjevol geluksvogels –, maar onderzeebootjagers, dat is het echte werk. Zoiets liet ik me ook ontvallen tegenover mijn vrouw, die daarop vroeg sinds wanneer ik militarist ben. Inderdaad, tot voor kort was ik wars van wapengekletter en oorlogsindustrie.