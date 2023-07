Het IJsmuseum in Wolphaartsdijk is een ware trekpleister

Zierikzee­se Linsie katapul­teert haar groentepas­ta: ‘Mijn merk Sophini ligt binnenkort in Zeeuwse supermark­ten’

Van een keukentje in Ellemeet naar een heuse fabriek in Wemeldinge. Linsie Meijer uit Zierikzee kan nu per dag tien keer zoveel duurzame pasta van Zeeuwse restgroenten en granen maken. ,,Mijn merk Sophini ligt binnenkort in Zeeuwse supermarkten. Jumbo, Spar en twee derde van de Plus-winkels zijn aan boord. Dat geeft hoop om verder te kunnen groeien.”