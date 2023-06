Heldere dag in Goes

Knapperig en zilt: Zeekraal is dé gezonde Zeeuwse smaakmaker

Als het aan Hubrecht Janse van Zeeuws Zilt uit Wolphaartsdijk ligt, eten we de komende weken zeekraal. Niet alleen omdat deze Zeeuwse seizoensgroente nu op z’n lekkerst is - knapperig, zilt en boordevol vitamines en mineralen - maar ook omdat het zo’n goede smaakmaker is.