Helder weer in Goes vandaag

12 euro per enkele reis voor Zeeuwse busreizi­gers, die door werk aan Haring­vliet­brug trein moeten pakken

Zeeuwse busreizigers die vanwege de afsluiting van de Haringvlietburg via een omweg per trein moeten reizen, kunnen per keer 12,00 euro vergoed krijgen door vervoerder Connexxion.