Goesenaren nemen afscheid van burgemeester Margo Mulder

Bewoner uit buurt van Britse kerncentra­les in aanbouw waarschuwt inwoners van Borsele

Gepensioneerd docent landbouwkunde Roy Pumfrey woont in een dorp vlakbij Hinkley Point waar twee kerncentrales worden gebouwd. Een project dat vergelijkbaar is met de plannen die in de Borselse lucht hangen. Zijn verhaal in ‘s-Heerenhoek gisteravond bevatte weinig goed nieuws.