Goese ondernemer vecht al half jaar voor water en stroom: ‘Als je niet goed gebekt bent, ga je kopje onder’

LIVE: Verdachte John S. dacht aan zelfmoord op terrein Tro Tardi

We doen vandaag vanaf 9.00 uur live verslag van de rechtszaak tegen John S., die verdacht wordt van twee moorden en twee pogingen daartoe op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Daarnaast heeft hij bekend in Vlissingen schoenmaker Johan Quist van het leven te hebben beroofd.