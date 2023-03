Goese boekwinkels vieren boekenweek met komst van bekende schrijvers

Zo houden de twee boekwinkels op zondag 19 maart een boekenweekfeest in de Geerteskerk in Kloetinge. Daar geeft onder meer Pieter Waterdrinker acte de présence. ,,Wat mij betreft is hij één van de beste auteurs van Nederland’’, zegt Anthoni Fierloos, eigenaar van beide boekwinkels. ,,Zijn talrijke boeken zijn allemaal goed. Vaak met een flinke dosis zelfspot en met historische achtergrond.’’ Bezoekers kunnen in de Geerteskerk hun boek laten signeren en kennismaken met Waterdrinker, die jarenlang in Rusland woonde en ook journalist is. Ook schrijver Raoul de Jong is aanwezig tijdens het boekenweekfeest. Hij schreef dit jaar het boekenweekessay. De Jong en Waterdrinker worden geïnterviewd door Hein van Kemenade. Wie aanwezig wil zijn, kan mailen naar info@paardvantroje.nl.

Kluizenaar

Op zaterdag 11 maart om 15.30 uur geeft Joris Escher in de Koperen een lezing over het boek ‘Escher worden’. Ook hiervoor moet worden aangemeld via de mail. Dat geldt niet voor de signeersessie van schrijver Terrance Lauerhohn, die zaterdag 11 maart tussen 13.00 en 16.00 uur zijn thriller Kluizenaar signeert in het Paard van Troje. Komende donderdag is Eva Posthuma aanwezig in de Koperen Tuin. Zij wordt door Hein van Kemenade geïnterviewd over haar boek ‘De hand van Mustang Sally’. Dit boek was het Mezza boek van het jaar 2022. Kaartjes voor deze laatste activiteit kunnen worden besteld via www.suffetutten.nl.