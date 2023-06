Goes kijkt bij nieuwe school ’s-Heer Arendskerke angstvallig naar fiasco te kleine school Kloetinge

Het splinternieuwe gebouw van de Kloetingseschool was een jaar na de opening in 2020 al te klein, omdat het leerlingaantal plots sterk groeide. Het gevolg is dat twee klassen nu tijdelijk les krijgen in het gebouw van het Ostrea Lyceum aan de 's-Heer Elsdorpweg in Goes en de gemeente ruim een miljoen euro moet ophoesten om de Kloetingseschool met twee lokalen uit te breiden.