Goes heeft gebied aan de Ketelhaven op het oog voor woningbouw

Miranda en haar man bouwen een Middelburg­se Monkey Town: 'We zijn dag en nacht bezig'

In het pand waar voorheen de sportschool Fit for All zat, is het nu een drukte van belang. Miranda Broere en haar man Eric zijn al enkele weken bezig om daar de eerste Middelburgse versie van de binnenspeeltuin Monkey Town te bouwen. “Het is erg leuk dat we het naar eigen smaak kunnen indelen.”