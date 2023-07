Goes gaat poolshoogte nemen bij leegstaande woningen: ‘Misschien wel illegale activiteiten’

Goes gaat het komende half jaar 50 van de 173 woningen onder de loep nemen (ook in de dorpen) waar om onverklaarbare reden niemand staat ingeschreven. Op papier staan ze dus leeg. De woningen zijn uitgekozen omdat er bijvoorbeeld nog wel afval buiten wordt gezet of gas, water of licht wordt gebruikt. Dat zou erop kunnen wijzen dat er ondermijnende activiteiten plaatsvinden, zoals prostitutie, het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten, uitkeringsfraude of het runnen van een drugslab. ,,Ook in het kader van de leefbaarheid willen we weten wat er met de woningen gebeurt’’, aldus wethouder Veldhuizen. ,,We willen verkrotting tegengaan.’’