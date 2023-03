Goes blijft noodopvang voor vluchtelingen bieden tot er een nieuw azc is

poll / met video Hans Lens waakt al 19 jaar over de jarige Wester­schel­de­tun­nel: ‘Gisteren gebeurden er vier incidenten tegelijk’

De Westerscheldetunnel (WST) bestaat 20 jaar. Operator en hoofdtolgaarder Hans Lens waakt bijna vanaf het eerste uur over de langste tunnel van Nederland. ,,Gisteren nog hadden we vier incidenten tegelijk. Dan is het even spannend.”