Gewonde bij botsing in Goes

Raad van State: Covra is géén commerci­eel bedrijf, ministers moeten WOB-ver­zoek in behande­ling nemen

Kernafvalbedrijf Covra in Borssele is wel degelijk een overheidbedrijf. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het gevolg van deze uitspraak is dat niet de directie van Covra, maar ministers Sigrid Kaag en Mark Harbers een besluit moeten nemen over het openbaar maken van documenten over de eindberging van kernafval.

18 januari