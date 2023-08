IN DE GENEN Broers Bereket en Bezuayehu Petersen zien hun vader Gerrit als inspiratie­bron, binnen en buiten de sport

In onze zomerserie ‘In De Genen’ bespreken we met leden van Zeeuwse sportfamilies hoe zij hun passie voor de sport met elkaar delen. In aflevering drie voetbaltrainer Gerrit Petersen (60) en zijn zonen Bereket en Bezuayehu (beiden 22), geboren op de hoogvlaktes van Ethiopië in een regio waar veel grote atleten vandaan komen.