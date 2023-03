Discotheeksfeer in het theater: ‘Het is een grote ode aan de dansvloer’

Scheldpar­tij­en, grof taalge­bruik en een andere mentali­teit; scheids­rech­ter De Pater is er klaar mee

Hij is er helemaal klaar mee. Met alle vloeken, verwensingen en het roepen van de ergste ziektes. In het veld, langs de lijn, in de wedstrijd en na afloop. Scheidsrechter Gerrit de Pater (47) is met onmiddellijke ingang gestopt. Een besluit waar de leidsman uit Krabbendijke al jaren tegenaan hikte. De Pater is blij dat hij eindelijk de knoop heeft doorgehakt. ,,Het plezier was weg.’’