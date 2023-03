De rust in het jachthavengebied van Wolphaartsdijk is terug: ‘Maar de situatie blijft kwetsbaar’

Ook voorzitter Paul Colijn van visserij- en hengelsportvereniging De Zandkreek, die in het gebied een jachthaven heeft, heeft weer wat hoop, al drukt hij zich nog voorzichtig uit. ,,Ja, er is weer een smalle basis van vertrouwen.’’ De komende maanden wordt bekeken of de puzzel, waar ieders wensen in worden vervuld, kan worden gelegd.

Roerige avond

Wat is er aan de hand? Het is al vier jaar onrustig rondom een aantal plannen op het gebied van toerisme in het recreatiegebied bij Wolphaartsdijk. Tijdens een roerige avond in het dorpshuis presenteerden drie ondernemers in 2019 hun plannen. Met name de tegenstanders beten stevig van zich af. Het plan voor een camperpark in recreatiegebied De Schelphoek sneuvelde korte tijd later al. De initiatiefnemer voelde zich onheus bejegend tijdens de avond en miste steun van de gemeente. Een plan voor buitendijks gelegen vakantiehuisjes in de Zuidvlietpolder, van akkerbouwer Bastiaan van 't Westeinde, bleek niet in de Veerse Meer-visie te passen.