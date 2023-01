De koffiepad mag eindelijk bij het gft. Maar hoe zit het met dat wijnglas, het rietje en dat kassabonnetje?

Astrid de Jong – vorig jaar nog Klimaatburgemeester in Goes – is al meer dan tien jaar fanatiek aan het afvalscheiden. ,,Papieren rietjes niet bij het papier, want dat is vochtig en moet net als nat papier bij het restafval. Pizzadozen met restjes erin bij het restafval, tenzij het niet meer dan een paar kruimels of vetveegjes zijn. Dan mag het weer bij het papier”, somt de Kloetingse op. En de kassabonnetjes dan? ,,Dat is thermisch papier, dus dat gaat bij het restafval.” Ai, toch een foutje. ‘Kassabonnen mogen sinds juni 2020 bij het oud papier, omdat er geen BPA meer in zit’, lezen we in de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.