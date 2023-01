De Goese Maan krijgt er twee padelbanen bij

De twee nieuwe padelbanen komen op de plek van de laatste gravelbaan van de vereniging. De uitbreiding is nodig omdat padel bij de vereniging enorm in opkomst is. De Goese Maan is na de aanleg van de eerste twee padelbanen gegroeid tot 550 leden en vooral in de avonduren en weekeinden is het dringen geblazen bij de banen. Door trainingen en competities is er op die momenten maar één baan beschikbaar en dat is gewoon te weinig om alle sporters vrij te laten spelen. Zodra de omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de aanleg. Naast de vier padelbanen heeft De Goese maan ook vijf AA rood tennisbanen.