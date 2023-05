Dankzij Madeleine (21) vliegen de kegels straks toch nog vier dagen door de lucht in Goes

Rosita Reijnhout eindigt net buiten de top twintig in Pamplona

Wielrenster Rosita Reijnhout uit Wolphaartsdijk is woensdag tijdens de Navarra Women’s Elite classic net buiten de top twintig geëindigd. De Zeeuwse renster kwam in Pamplona als 21ste over de finish, 4 minuten en 34 seconden later dan winnares en landgenote Riejanne Markus.