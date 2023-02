Cars Weststrate (12) groeit op in Zeeland: ‘Ik wil hetzelfde werk gaan doen als mijn vader’

Huismus voert lijst aan tijdens Nationale Tuinvogel­tel­ling in Zeeland, koolmees op 2

En weer staat de huismus met stip op 1 in de Nationale Tuinvogeltelling, gevolgd door de koolmees. Ook in Zeeland was dat het geval. In de top 5 van vogels in Zeeuwse tuinen staan verder achtereenvolgens de merel, kauw en Turkse tortel.

30 januari