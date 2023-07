Campinggasten in Zeeland balen van nat en somber weer: ‘Maar het is even niet anders’

Weer of geen weer, landschapscamping De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk blijft een heerlijke plek. Als gast bivakkeer je bijna met je voeten in het Veerse Meer. Maar op het water is deze maandagochtend, hoewel hartje zomer, niemand te zien. Het miezert gestaag. De dreigende wolkenhemel belooft voorlopig weinig verbetering. De zon lijkt zelf op vakantie, ergens heel ver weg.

Op de camping is het relatief rustig. Niet alle plaatsen zijn bezet en menigeen is op pad, vermoedelijk naar drogere plekken. Richard Schellingerhout uit Nispen is met zijn gezin wel aanwezig. ,,Ik zou nu niet graag in een tent zitten, maar in een caravan is het zeker te doen”, zegt hij. ,,Bij ons blijft alles redelijk droog, dus dat is een voordeel.”