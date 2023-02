Burgemeester Margo Mulder en haar man liepen door alle 477 straten van Goes: ‘We hebben de stad nóg beter leren kennen’

Het is niet toevallig dat ze daar eindigden, in een straat waarvan de naam begint met de letter z, want het tweetal heeft de straten op alfabet afgelopen. Van de Aalbersestraat tot de Zwembadweg, de burgemeester en haar man hebben sinds november 2021 door alle straten van de stad Goes gelopen, door steeds ommetjes van 5 à 6 kilometer te maken. ,,Ik maakte binnen dezelfde letter soms wel groepjes”, zegt Mulder. ,,Want het is niet handig om tijdens één wandeling naar een straat in de Goese Polder en Aria te moeten lopen.’’ Zo ontstonden wandelingen als bijvoorbeeld het ommetje Parallelweg, Patijnweg, Piccardstraat, Perestraat en Perzikstraat.