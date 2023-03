Bestelbusje en auto botsen op N256 bij Katseveer

sporen in de delta De troebele en erotische trekjes van de doedelzak

Rond 1500 had de doedelzak een slechte reputatie. Dit volkse instrument zou ooit door de troepen van Alexander de Grote naar het westen zijn meegebracht, maar werd nu vaak afgebeeld als attribuut van duivels in de hel. Dat heeft één zestiende-eeuwse Vlissinger niet afgeschrikt. Die bezat een mes met een houten heft waarop een doedelzakspeler is afgebeeld. Jaren geleden is het tijdens archeologisch onderzoek op de Grote Markt teruggevonden.