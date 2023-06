Benzinestress bij Zeeuws tankstation: ‘ Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt’

Teunis Groeneveld is al bijna veertig jaar vrachtwagenchauffeur en rijdt ook nu weer met zijn tankwagen het terrein op in Goes. Het is spitsuur. Waar hij voorheen om de dag de ondergrondse tanks op het terrein kwam bijvullen, zo doet hij nu dagelijks zijn rondje Goes. ,,Het is echt extreem", laat hij weten. ,,We krijgen het nauwelijks aangereden. Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt.”