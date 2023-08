Zwaargewonde bij aanrijding tussen twee auto's, slachtoffer aangehouden

Slaande ruzie over konijnen en ‘handgemeen’ met zusters in verzor­gings­te­huis: ‘Iedereen is doodsbang voor die man’

,,Dierenbeul!’’ Een heftig gesprek over zijn konijnen bekoopt een man met een ‘tikkie’ van zijn buurman (51). Die mishandeling is volgens het OM het slotstuk van een reeks uitspattingen, waarbij de boze buurman ook zusters in een verzorgingstehuis aanvalt en iemand bedreigt met de dood.