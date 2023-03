Zoektocht naar nieuwe burgemeester voor de Hoeksche Waard naar volgende fase

70-plus­sers uit het hele land kunnen in het speciale herden­kings­jaar gratis naar het Watersnood­mu­se­um

Zeventigplussers worden in de watten gelegd door het Watersnoodmuseum. Op zeven dagen verspreid over dit jaar is voor deze doelgroep een speciaal themaprogramma samengesteld. Aanmelden vooraf en een identiteitsbewijs bij de hand is alles wat nodig is voor gratis toegang.