Zeeuw veroordeeld voor kettingbotsing op N57: ‘Kevin V. zat op zijn mobieltje’

de agenda ‘Door al dat sjouwen hoef je niet naar de sport­school’

Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Dit keer het kostersechtpaar Marlies en Arie Deurloo van de Corneliuskerk in Noordwelle. Daar treedt zaterdagavond 11 maart het ensemble Consort of Voices op met Italiaanse cantates.