Ze moeten weg, maar liever niet doodgebeten: ‘Dus hondenbaasjes, hou ze weg bij muskuseenden’

Nog langer in onzeker­heid over de randweg: ‘Maar gelukkig is er geen overhaaste beslissing genomen’

Goed dat het gemeentebestuur geen overhaaste besluiten neemt, zeggen omwonenden, maar jammer dat ze in onzekerheid blijven zitten. Donderdagavond besloot de gemeente Voorne aan Zee het besluit over de nieuwe randweg uit te stellen. Burgers, boeren en ondernemers zitten door het uitstel nog langer in de zorgen: ,,Het is geen fraai dossier.’’