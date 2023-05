Ze komen van heinde en verre, toch telt deze bijzondere vereniging niet meer dan 80 leden

Nog even geduld... het kan lang wachten zijn als je een klacht indient bij de gemeente Schou­wen-Duiveland

392 dagen. Zo lang moest een klager wachten tot hij reactie kreeg over de afhandeling van een klacht die hij indiende bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Die klacht ging over - hoe ironisch - de tijdsduur van reageren door de gemeente. Niet vreemd dat van de 85 ingediende klachten in 2022, de meeste over de tijdsduur van een reactie gaan.