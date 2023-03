Wouter besloot zelf een school te beginnen: dat heeft nog heel wat voeten in de aarde

Ophef over ‘miljoenen­school’ Brielle: veel geld voor tijdelijk gebouw

De nieuwe basisschool De Verwondering - die bovenal gericht is op ‘lekker in je vel zitten’ - houdt de gemoederen al vóór de opening bezig in Brielle. Een eigen, vaste plak is nog altijd niet gevonden en nu vinden raadsleden de tijdelijke plaats te duur.