Willem (83) wil ondanks parkinson top van Mont Ventoux bereiken: ‘Opgeven is geen optie’

Vier gewonden bij eenzijdig au­to-ongeluk in Hellevoet­sluis

Bij een eenzijdig ongeluk is donderdagavond rond 23.00 uur op de Stoofweg in Hellevoetsluis een auto over de kop geslagen en in een sloot beland. Een van de vier inzittenden raakte zwaargewond en is na reanimatie met spoed naar het ziekenhuis gebracht.