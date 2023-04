Wielrenster Laura leverde eerst maar half werk, nu rijdt ze klassiekers: ‘Serieuzer gaan trainen’

Kinderen van voormalige Arnemuidse dominee slepen ouders voor de rechter: ‘Hun leven was een hel’

Zes kinderen van een dominee uit Ouddorp hebben hem en hun moeder voor de rechter gesleept omdat ze zeggen jarenlang door hen te zijn mishandeld, onder meer door ze te slaan met een broodmes. Dat gebeurde onder meer in Arnemuiden. ,,Hun leven was een hel”, zei de officier van justitie dinsdag in een regiezitting.