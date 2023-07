Werners politieke partij halveerde doordat een raadslid opstapte en dat zou niet mogen, vindt hij

Hij zag zijn eigen partij halveren en wat hém overkwam, wil hij in de toekomst onmogelijk maken. Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard, schreef onlangs de Tweede Kamer aan in de hoop om precies dit te bereiken. Critici stellen echter - nogmaals - dat hij daar weinig kans op heeft.

Door aanspraak te maken op de Wet Gelijke Behandeling hoopt De Jong ook voor anderen te voorkomen wat hem eerder dit jaar gebeurde. Zijn partij halveerde nadat mede-raadslid Riene Verburgh haar lidmaatschap opzegde om op eigen titel verder te gaan.

Leuk vond hij dat niet. Maar, stelt hij tegelijk: ,,Juridisch valt haar niets te verwijten. Wat zij heeft gedaan, is niet strafbaar. Desondanks voelt het ergens oneerlijk. Je schrijft je eerst in bij een partij, doet onder die paraplu mee met de verkiezingen, komt daardoor met twee zetels in de gemeenteraad en dan kap je ermee om zelfstandig verder te gaan.”

‘Kansloze zaak’

John Bijl van het Periklesinstituut, dat gemeenteraden traint en begeleidt, noemde De Jongs missie - om voortaan enkel raadsleden die met voorkeursstemmen de kiesdeler hebben gehaald te gunnen een nieuwe fractie op te richten - eerder al een kansloze zaak. Al wist hij toen nog niet dat het Hoeksche Waardse-raadslid zich daarbij wil beroepen op de Wet Gelijke Behandeling.

Wat hem betreft alsnog een onzalig plan. ,,Hij zoekt en ik snap de frustratie waaruit het voortkomt wel. Maar het ironische is dat zijn voorstel juist leidt tot meer ongelijkheid. Oftewel: als je de kiesdrempel niet hebt gehaald, heb je minder rechten: A en B raadsleden dus.”

De opgestapte Verburgh voegt daaraan toe dat zowel zij als De Jong destijds allebei de kiesdeler niet hebben gehaald. De partij als geheel haalde echter genoeg zetels binnen om hen beiden als nummer 1 en 2 in de raad te krijgen.

Motie tot twee keer toe verworpen

Ondanks dat Verburgh blijft bij haar standpunt dat je dit soort zaken niet via de media aan de orde stelt, maar rechtstreeks met de betrokkene of via de raad. Een gemeenteraad overigens die een motie van De Jong over dit onderwerp tot twee keer toe - op hemzelf na - weigerde te ondersteunen.

Dat op zich zegt volgens haar al voldoende. Daarnaast stelt Verburgh dat het aan een politieke partij (en het bestuur daarvan) is om een goede lijst te bewerkstelligen. ,,Uit de woorden van de heer De Jong begrijp ik dat hij vindt dat hij daarin niet is geslaagd. Ik betreur dat ten zeerste.”

Verburgh zegt dat ze ‘altijd bereid is tot samenwerking’. ,,In ook in de toekomst zal de inhoud leidend zijn en ik zal het niet spelen op de persoon”, vervolgt zij. ,,Verder blijf ik uiteraard achter het verkiezingsprogramma staan van Constructief Hoeksche Waard, zoals ik dit al deed voor de verkiezingen.”

Ik blijf mijn best doen om alle inwoners zo goed mogelijk te vertegen­woor­di­gen Riene Verburgh, Fractie Verburgh

Hoewel Verburgh op dit punt alsnog geen verdere uitspraken wil doen over de reden van haar vertrek, herhaalt zij wederom dat de belangen van de Hoeksche Waard en haar bewoners voor haar centraal staan. ,,Heel veel bewoners hebben op mij gestemd en ik blijf mijn best doen om alle inwoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Bijl op zijn beurt gaf De Jong eerder al het advies in de toekomst iets meer research te doen naar de personen die zijn partij op de lijst zet. Iets wat volgens De Jong niet kan, omdat iedereen welkom is om lid te worden van Constructief Hoeksche Waard. Dat staat zo in de statuten.

Drogreden

Bijl vindt dat een drogreden. ,,Iemand toelaten als lid is toch iets heel anders dan ook nog eens op de lijst zetten? Werving, selectie en opleiding van mogelijke kandidaten is zo ongeveer de primaire taak van een politieke vereniging.”

Daarnaast snapt hij nog steeds niet wat De Jongs plan nu is. ,,Fracties worden niet door de Kieswet of Gemeentewet georganiseerd. Staatsrechtelijk gezien bestaan ze niet eens. Onze staatsinrichting laat namelijk vrij hoe volksvertegenwoordigers zich organiseren. Gelukkig.”

,,Ter aanvulling: stel nou dat De Jong z’n zin krijgt en fractievorming wél in de Kieswet wordt opgenomen, zou dat dus betekenen dat raadsleden in hun handelen worden beperkt. Dus loop je tegen het grondwettelijke zonder-last-beginsel aan.”

