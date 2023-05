Wandelaar vindt veel te vroeg geboren zeehondje op het strand: ‘Hij had z’n navelstreng nog’

Moet het Klarenbeek­se­pad nu weer open of blijft het dicht?

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft nog geen besluit genomen over de eventuele afsluiting of heropening van het Klarenbeekpad in Ouddorp. De Rotterdamse rechtbank liet eerder deze maand weten dat de gevolgde procedure over het kerkepad over moet.