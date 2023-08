Vrijwilligers lopen massaal weg bij Fort Buitensluis: ‘Het wordt veel te commercieel’

Dossier woningbouw in Molenpol­der wéér opgepakt, ‘maar van start voorlopig geen sprake’

De Molenpolder in Numansdorp. Veeg de tekst van de raadsvergaderingen en rapporten erover op een hoop en je hebt wat strekkende meters aan archiefmateriaal. Maar zicht op bouwactiviteiten in het gebied, dat in 2007 door de gemeente Cromstrijen tot ‘ontwikkelingspolder voor wonen en recreëren’ werd bestempeld, is er nog altijd niet. Al zit er wel ‘wat beweging’ in het dossier.